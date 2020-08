Héctor Mancilla reveló la razón por la que Ricardo Ferretti lo "echó" de Tigres UANL y recordó el calvario que vivió en Atlas

Héctor Mancilla arribó a la Liga MX en julio de 2006, cuando fichó por Tiburones Rojos de Veracruz procedente de Colo Colo de Chile. Unos años más tarde decidió probar suerte en Toluca (fue Bicampeón), para luego llegar a Tigres UANL, en donde se coronó en el Apertura 2011 siendo una de las grandes figuras del equipo y marcando un gol en la Final ante Santos Laguna.

Sin embargo, tan sólo 6 meses después fue "descartado" por los Felinos y tuvo que seguir su carrera en Atlas. En una entrevista para Mediotiempo, el chileno reveló cuál fue la verdadera razón por la que abandonó el club y el calvario que vivió en Atlas.

Héctor Mancilla, clave en el título de Tigres en el Apertura 2011 (Getty Images)

“A lo mejor si hubiéramos sido campeones (Clausura 2012), capaz que hubiese seguido en Tigres. Sale la oferta del Atlas, me vende Tigres, yo llego a un acuerdo, en el fondo yo no me quería ir al Atlas, pero como todo estaba arreglado no me quise regresar a Chile. Salí por lo que había pasado con Tuca. Me dolió mucho, la tristeza me llegó", apuntó con dolor el exdelantero. Pero, ¿qué fue lo que sucedió con Ricardo Ferretti?

Mancilla señaló: "Me sentí más importante yo que el grupo, Tuca me saca, en ningún momento hubo discusión ni faltas de respeto, sólo me sentí más importante que el grupo. Yo me molesto por salir del once titular, llegó Edno Cunha y empezó a ser titular él. Entendía que era injusto porque yo venía de ser campeón, goleador del equipo, no lo venía haciendo mal; yo fui el que cometí el error, porque a lo mejor hubiera hecho goles y me hubiera ganado el puesto titular, el ego te encierra".

Tigres UANL venció a Santos Laguna en la final del Apertura 2011 (Getty Images)

"Uno se da cuenta que comete el error de que está el ego, el que te va bien y te sientes figurita, muchas cosas que hoy las entiendo. El ego a veces nos juega en contra, un jugador sentirse más importante que el plantel en sí no corresponde, Tuca hizo lo correcto, después hablé con él y reconocí ese error de haberme sentido más importante que el grupo", reconoció el exgoleador.

Más adelante detalló: “Tuve la oportunidad de volver, pero ya volvía en otra etapa, más significativo, ya tenía su plantel, sus figuras, iba a jugar poco, amistosos, Concachampions, pero ya fue lindo volver esos seis meses y ya después irme tranquilamente de Tigres, pero sí en 2012 me costó mucho poder dejar Tigres".

Héctor Mancilla defendiendo la playera de Atlas en el Apertura 2012 (Getty Images)

Por último, confesó que la pasó muy mal en su etapa como Rojinegro: "Como jugador, la experiencia de ir a Atlas no fue de las mejores. Se vivió muy tensa la temporada, la pelea por no ir al descenso, la afición ya cansada, en gran parte me echaban la culpa a mí de los malos resultados y yo qué culpa tenía de tantos años del Atlas sin salir campeón. Lo único que quería era salir del Atlas y surge la opción de ir a Morelia, me llamaban mercenario, recuerdo como jugador algo grato no tengo".

