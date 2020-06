Héctor Mancilla sueña con dirigir a Tigres o Toluca

Héctor Mancilla fue uno de los casos de extranjeros que llegaron a México, dejaron una huella y se naturalizaron por su fuerte arraigo al país. Después de su retiro en 2018, el chileno se graduó como director técnico, apunta a comenzar su carrera de entrenador y sueña con dirigir a Tigres o Toluca en un futuro.

"Si bien es cierto que quiero ir de menos a más, porque no te voy a decir voy a ir a dirigir a Tigres inmediatamente, a Toluca, a los equipos grandes de México, he tocado puertas en ligas inferiores, en la Liga de Desarrollo, la Premier, también la nueva Liga del Balompié Mexicano", indicó el ex atacante de 39 años en declaraciones con Medio Tiempo acerca de sus ganas de fichar por un equipo mexicano.

El ex jugador que pasó por ocho clubes distintos de la Liga MX, aclaró que no tiene problema en empezar desde abajo para llegar a los grandes de México. “Si llegara un equipo de Primera División, tengo la fe y confianza en mi capacidad, yo no tendría ningún problema, pero quiero hacer mi propio camino, agarrar experiencia dirigiendo para después llegar a los equipos que tengo en mente que voy a llegar, sé que voy a llegar, uno de esos es Tigres, Toluca”, avisó.

Consultado acerca de la posibilidad de entrenar a Rayados, Mancilla fue contundente: “Uno nunca puede decir nunca, viéndolo bien es un tema de trabajo, uno toma cierto cariño a las instituciones, pero mi sueño es dirigir a Tigres y quiero lograr ese sueño, sé que lo voy a lograr, sé que primero voy a tener un camino a lo mejor no tan largo, pero sí par de trayectos, antes de llegar a la banca de Tigres”.

Después de indicar que "le debe mucho al país", narró el mal momento que atravesó por la muerte de su madre y la promesa que le hizo. “Me costó mucho levantarme, ha sido de los golpes más duros de mi vida, perder a mi señora madre. Le prometí que iba a lograr ese sueño de ser director técnico, ¡no le puedo fallar!”, concluyó.

