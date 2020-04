Histórica marca de zapatos mexicanos de fútbol cerraría debido al coronavirus

El mundo está en crisis. El coronavirus trajo una serie de problemas importantes en decenas de países. Los sistemas de salud colapsaron, la gente no puede salir de sus hogares y para colmo el desempleo continúa creciendo a pasos agigantados. Sobre todo lo sufren aquellos que trabajan con servicios no esenciales, es decir los que no son de comida o salud, por ejemplo.

Debido a que el futbol está detenido, y que todavía no hay una confirmación oficial para que se reanuden los torneos, las fábricas de botas están teniendo inconvenientes económicos. En las últimas horas, se conoció que la marca de zapatos Manríquez está a punto de quebrar.

En una entrevista que le concedió a El Universal, Eric Manríquez -director de marketing de dicha marca- habló acerca de la dura situación por la que está pasando la fábrica: "Estamos preocupados porque, si el futbol no reinicia, nuestro panorama no es alentador. Sí existe un riesgo de quiebra, porque no sabemos cuándo volveremos a vender. Es un estado crítico que nos puede pegar bastante".

"No queremos despedir a nadie porque tenemos responsabilidad social, pero tampoco sabemos si nosotros como empresarios recibiremos apoyo del gobierno"

Incluso, Eric resaltó que la tienda debió recortarle los salarios a sus trabajadores, pero que ahora temen tener que dejar a alguno sin empleo: "Las primeras tres semanas fuimos mandando a empleados de vacaciones con sueldo. Pero desde la cuarta semana ya tuvimos que recortar una parte de su pago. No queremos despedir a nadie porque tenemos responsabilidad social, pero tampoco sabemos si nosotros como empresarios recibiremos apoyo del gobierno".

Las botas Manríquez estuvieron de moda entre los años '80 y '90

El negocio de los Manríquez depende pura y exclusivamente de pequeños comercios que hacen compras por mayor. Dicha marca estuvo de moda entre los años '80 y '90, pero actualmente ya no es tan utilizada por jugadores de Primera División. De todos modos, los futbolistas del Ascenso o del futbol amateur continúan eligiéndolos.

Miguel Calero, histórico arquero que atajó en Pachuca, con botas Manríquez.

