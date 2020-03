Hugo González sueña con jugar un Mundial con el Tri

Hugo González, como casi siempre, es uno de los puntos altos de la Liga MX. El guardameta demuestra todas sus capacidades partido a partido y a pesar de que Necaxa no arrancó de gran manera el Clausura 2020, él se mantiene en buen nivel.

El arquero arrastra una lesión en su tobillo, por lo que este parón le viene bien para recuperarse al 100% y volver a las canchas con más fuerzas que nunca.

En una entrevista, el ex Rayados dejó bien en claro cuál es su gran objetivo y meta, el cual persigue hace muchos años.

"Vengo a Necaxa y se abren las puertas de la seleccion, eso quiere decir que he mantenido un buen nivel y ahora estamos pensando en seguir un proceso para ir al Mundial, que es lo que más quiero", confesó González.

Por último aclaró: "América fue complicado, lo que más recuerdo fue la Concacaf que ganamos y obtuve el guante de oro. No pude mantener la titularidad. Se abrió la posibilidad de salir, el Turco Mohamed me llevó a Monterrey, y yo siento que me fue bastante bien. No pude cerrar ese paso por Monterrey con el título por la final que se perdió, pero considero que me fue bastante bien".

Hay que recordar que a Hugo se le vence el préstamo en junio de este año y deberá regresar a Rayados. ¿Tendrá su revancha?

