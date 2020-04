Hugo Sánchez reveló quién es el delantero que más se le parece en la actualidad

Hugo Sánchez es uno de los mejores jugadores de la historia de México y una leyenda del Real Madrid. En el puesto de centrodelantero hay muy pocos futbolistas con una voz tan autorizada como la suya.

En charlas con 'El Chiringuito', al ex-jugador lo consultaron acerca de un elemento que se parezca a lo que él era como jugador y no dudó: "Me identifiqué con Radamel Falcao. Metía goles de cualquier forma. Remataba de pierna izquierda, derecha, de cabeza, de chilena. Lamentablemente se lesionó y después ya no fue el mismo".

Por otra parte, el Pentapichichi se tomó un momento para opinar sobre el conjunto de la Casa Blanca y aseguró que a Vinicius le falta el último toque: "No se puede comparar con Cristiano Ronaldo. Tiene mucho uno contra uno y lo que le falta es la última jugada. Le falta mucho entrenamiento".

Aedmás, aseguró que el reemplazante del portugués debería haber sido Harry Kane: "Era el idoneo. No se hubiese notado la ausencia de Cristiano en cuanto a goles, en la forma de anotar y de ocupar esa posición que hace mucha falta en el Real Madrid".

Ya sobre su fantástica carrera, el ídolo de Pumas aseveró que desde pequeño comenzó a prepararse: "Desde niño fui haciendo repeticiones. Quise hacer goles con cualquier parte del cuerpo. Hasta inventé el escorpión que (René) Higuita hizo famoso en Wembley".

¡Siempre escuchen a Hugol!

Lee También