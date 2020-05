Hugo Sánchez ventiló cómo lo convenció América para dejar al Real Madrid

Hugo Sánchez es uno de los mejores jugadores de la historia de México y la mayoría de su potencial lo ha demostrado durante su estadía en Real Madrid. Allí consiguió quedarse con el premio de goleo en cuatro temporadas (1985/86, 1986/87, 1987/88 y 1989/90) y anotarse en los libros de la institución.

Por su formación, gran parte de los aficionados lo tienen identificado con Pumas de la UNAM, pero también tuvo un breve paso por el acérrimo rival del DF. Sí, el Pentapichichi defendió los colores del América entre 1992 y 1993, y desembarcó en Coapa inmediatamente después de estar en el Merengue.

¿Cómo hizo la directiva de las Águilas para convencer y tentar a una estrella mundial? En España era ídolo por todos sus logros y quizás podía llegar a pensar que retornar a su país era un retroceso. Pero el conjunto azulcrema le propuso una suculenta oferta para repatriarlo desde el Viejo Continente.

Durante la emisión de Futbol Picante de ESPN, el exfutbolista reveló qué fue lo que despertó su interés para armar las maletas y tomar un vuelo hacia su ciudad de origen. Y verdaderamente sorprendió a todos los reporteros presentes en el estudio.

"Yo vine pero por dinero. Me pagaron mucho dinero, lo mismo que el Real Madrid. El América me pagó el mismo contrato que tenía allá, sino no hubiera venido", confesó Sánchez sobre el esfuerzo económico que hizo América para tener a un crack de su talle dentro del plantel profesional.

