Humberto Suazo: emigró de Rayados y todo fue oscuridad

Muchas veces, cuando un jugador tiene un etapa brillante en un club, después baja su rendimiento al pasar a otro equipo. Uno de ellos fue Humberto Suazo, quien brilló en Monterrey pero no logró rendir de la mejor manera en su segunda etapa en Colo Colo.

El delantero, que anotó un total de 121 goles en 255 partidos con Rayados y ganó cinco títulos con el club regiomontano, regresó al club chileno en 2015. Lejos de haber quedado conforme con las formas de manejarse de la directiva del Cacique, acusó maltrato.

2015: Suazo, durante su etapa con Colo Colo (Getty Images).

"No puedo negar que quedé dolido de cómo se dio mi última salida de Colo Colo. Creo que fue injusto, me trataron como si fuera un cualquiera. Cuando en un empresa consideran que ya no sirves, hacen lo que pasó conmigo. Les da lo mismo si tú le entregaste tanto al club", reveló Chupete, en diálogo con CDF.

"A la larga me afectó el trato que me dieron. No tengo rencor, todos saben quiénes manejan el club. Con el cariño de la gente no tengo nada que decir, pero el club hace las cosas de cierta manera", agregó.

Suazo convirtió siete goles en 26 partidos en su segunda etapa en conjunto trasandino y ganó el Apertura 2015. A pesar de sus aportes, terminaron dejándolo en condición de jugador "libre", sin equipo.

