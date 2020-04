Ignacio Ambriz opinó sobre la idea de fusionar la Liga MX con la MLS

León fue el único equipo mexicano eliminado en los Octavos de Final de la Concachampions 2020. La Fiera fue superado ampliamente en el juego de vuelta ante LA FC y la diferencia a favor del conjunto de la MLS abrió la polémica de las distancias entre las ligas de México y Estados Unidos. Sobre la idea de unirlas opinó esta noche en Futbol Picante el DT del equipo, Ignacio Ambriz.

"La Libertadores, la Sudamericana que en algún momento me tocó participar y un torneo importantísimo que tuve la fortuna de jugarlo y ser subcampeón que es la Copa América, eran tres torneos que nos ayudaban a tener otro tipo de roce, de otro crecimiento", comenzó el técnico ante la necesidad del futbol mexicano de competir con otros países de su nivel.

El ex jugador, que fue segundo en la Copa América 1993 con la Selección, reconoció el desarrollo de la MLS: "Hoy me hablas de una liga que está en crecimiento y vaya que ha crecido, no nos podemos decir que no: hay unas bases sólidas, van respetando proyectos, saben lo que han venido buscando, no de ahora, desde tiempo atrás nos lo venían marcando".

Después de admitir el nivel del futbol estadounidense, Ambriz expresó su opinión con la idea de fusionarla con la Liga MX: "A lo mejor no les hicimos caso porque seguíamos generando que nuestra liga está muy competitiva. Hoy creo que ellos nos van ganando. El que día de mañana la podemos unificar, para mi sería un buen crecimiento".

Por otro lado, el entrenador de 55 años avizoró que antes del regreso de la actividad tras la pandemia del Coronavirus, los clubes deberán tener tiempo para prepararse. "Tenemos que tenemos que hacer una pretemporada. Tenemos que otra vez al jugador volver a meterlo a ese ritmo tan exigente que es una Liguilla porque todos esperan que se vea un gran futbol, que hay más espectáculo", concluyó.

