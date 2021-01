James Rodríguez recibió jersey de Tigres y preguntó por André-Pierre Gignac

Europa puede ser el sitio donde se encuentran las mayores estrellas del futbol, aunque hay algunas que prefirieron la Liga MX. Una de ellas, sin dudas, André-Pierre Gignac, un goleador que le gustaría tener a más de un equipo del Viejo Continente, pero que escogió la gloria grande en Tigres UANL.

Gignac es un futbolista reconocido mundialmente y así lo dejo saber James Rodríguez. En el 2017, Luis Quiñones fue convocado por la Selección de Colombia, en lo que resultó ser su debut con los cafeteros y no dejó perder la oportunidad de intercambiarle el jersey al 10 de su país, quien por ese entonces se encontraba en el Bayern de Múnich.

Para sorpresa de Quñones, James Rodríguez tuvo una gran reacción al recibir el jersey de los Felinos, ya que mencionó a la dupla delantera que por ese entonces reinaba en la Liga MX: André-Pierre Gignac, quien continúa haciendo historia, y un habitual rival de las Eliminatorias, Eduardo Vargas.

James Rodríguez preguntó por André-Pierre Gignac

“Tuve la oportunidad de intercambiar la camisa con él, cuando le di la de Tigres me dijo: ¿ahí está el francés Gignac y el chileno? Ya los tenía referenciado. También me dijo que algunas veces veía partidos y bien, compartió, buen tipo”, reveló Quiñones en una entrevista exclusiva con el conjunto felino. Rodríguez los tenía bien vistos.

Luis Quiñones sigue teniendo el futbol europeo

El jugador colombiano se consolidó como uno de los mejores elementos de la Liga MX, aunque nunca tuvo su oportunidad en Europa. De igual manera, mantiene su ilusión a los 29 años: “Ya no tanto como antes, quería irme más joven, pero sigue latente las ganas de ir allá. El Chelsea me gustaba demasiado, me levantaba temprano a ver la Premier para ver a ese equipo”, culminó.

