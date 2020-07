Javier Hernández por ausencia de Carlos Vela: "No quiero que se haga polémica porque sí vine a jugar"

Fue una de las cosas que más llamó la atención entre los aficionados de la Major League Soccer (MLS), y que de inmediato sacó a relucir las comparaciones entre los delanteros mexicanos Javier Hernández y Carlos Vela, debido a la ausencia de este último del torneo de verano MLS is Back, por motivos familiares.

Sin embargo, el atacante de Los Angeles Galaxy habló en conferencia de prensa previa al juego de este lunes, ante Portland Timbers, y fue enfático en llamar a la prensa y los fanáticos a no medir con la misma vara la postura del capitán de Los Angeles FC con su decisión de asistir, pese a que su mujer está embarazada.

Chicharito jugará en el torneo MLS is Back (@LAGalaxy)

"No quiero que se haga polémica por la situación de Carlos. Somos muy grandes amigos, estuvimos en contacto durante la pandemia, y no quiero que se vea como que mi decisión fue la correcta, no fue ni mejor ni peor, las dos son buenas decisiones; estoy feliz por él y su familiay no quiero que se me halague más por estar aquí", afirmó el surgido en Chivas.

Si bien reconoció que ha sido difícil estar lejos de su esposa, que está esperando un segundo hijo suyo, Chicharito enfatizó en que su presencia en Orlando es una forma de agradecer a la Liga y al equipo la confianza por ficharlo, y que "es parte de todo esto. Devolverles las confianzas y expectativas que han puesto en mi, las tomo con total agradecimiento, no fue fácil, lo discutí con mi familia pero estoy aquí".

Consultado por los contagios por COVID-19 que ha habido en la burbuja, se le preguntó al azteca si se siente seguro en Disney World, respondiendo que "si no me sintiera seguro, no estaría aquí. Más allá de si me siento seguro, todos aquí estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, no va a ser perfecto, no sirve de nada sacarnos las culpas, así es la vida, y estoy feliz de que todos están luchando para que las cosas salgan de la mejor manera. Yo estoy tranquilo por eso".

