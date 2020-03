Javier Hernández tiró al agua a James Corden

Javier Hernández tiene una semana a pura entrevistas con diferentes medios estadounidenses. Esta vez Chicharito fue entrevistado por el famoso hoster James Corden.



Sin ninguna duda al futbolista se lo vio mucho más que distendido en el programa ya que habló sobre su llegada a Los Ángeles y le mandó un mensaje a sus rivales.



“Loco. El personal de seguridad me dijo 'no puede irte por la salida normal', le pregunté por qué y me dijo “porque son miles”. Yo estaba con mi esposa, Sara, y mi hijo, Noa, y les dije que ‘no puede ser, estás bromeando’”, comentó Javier Hernández sobre como fue llegada al aeropuerto de Los Ángeles al referirse que no esperaba esa recepción.



Por otro lado, el futbolista dijo que estaba cómodo en la ciudad ya que pudo conocer a Lebrón James, tirar el disco en el inicio de un partido de hockey y sumado a que está en la segunda ciudad con mayor cantidad de mexicanos en el mundo por lo que se siente en como en su casa.

“Gracias a toda la liga porque se que hicieron un gran esfuerzo por traerme. Y luego como puse en mi Instagra: “Los Ángeles ¿están listos? Y también a los rivales, buena suerte porque van a necesitarla”, expresó Javier Hernández le contestó a Jemes Corden que mensaje quiere darle a los fans y a sus rivales.

De todas maneras, el paso de Javier Hernández por el programa no terminó ahí ya que luego se unió en una prueba para tirar a Corden en un tanque de agua tras partear tres remates.

