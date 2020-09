Jesús Molina olvidó su pasado en América y habló de odio deportivo

Oribe Peralta, José Madueña y Ricardo Peláez representaron al América y vivirán este Clásico Nacional en la acera de enfrente, en las de las Chivas del Guadalajara. También Jesús Molina, quien rompió el silencio a pocos días del encuentro en el Estadio Azteca y platicó sobre cuánto importará ganarle a su exclub.

"Creo que, sí se puede decir así, va a ser un trampolín para nosotros. ¿Por qué? Porque el ganarle nos estaría acercando a dos puntos de ellos, que son el cuarto lugar en este momento", aseguró el nacido en Hermosillo durante la entrevista que le brindó este miércoles a TUDN por medio de una videollamada.

"Sí, sin duda, yo creo que América va a ser, sí se puede decir así, un trampolín para nosotros, ¿por qué? porque el ganarle nos estaría acercando a dos puntos de ellos que son el cuarto lugar en este momento” @j_molina5 en entrevista para @TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/38SdNxkoAm — Karina Herrera (@chapis_herrera) September 16, 2020

El futbolista de 32 años vistió la playeras de las Águilas entre 2011 y 2014 pero eso no le significará nada: "Cuando me toca estar en el equipo que me toque estar, defiendo a muerte los colores. Ahora estoy en Chivas, creéme que me gusta ganar, traigo ese ADN ganador. El odio deportivo siempre va a existir".

"Sí, claro, cuando me toca estar en el equipo que me toque estar, defiendo a muerte los colores. Ahora estar en Chivas créeme que me gusta ganar, traigo ese ADN ganador, y ahora obviamente que el odio deportivo del que hablamos siempre va a existir” @j_molina5 @TUDNMEX @TUDNUSA — Karina Herrera (@chapis_herrera) September 16, 2020

Por otra parte, el volante del Rebaño Sagrado advirtió al conjunto azulcrema con respecto al palmarés. Consideró que con Víctor Vucetich y la directiva se están haciendo bien las cosas, y el objetivo sería arrebatarle a los dirigidos por Miguel Herrera la primera posición de los más ganadores.

"Estamos trabajando día a día para lograr esos objetivos, para ser un equipo de época. Estamos a un campeonato de igualar al América y a dos de superarlo, estamos muy cerca de lograrlo", agregó Molina, calentando un poco más la previa del Clásico Nacional que se disputará el sábado.

Lee También