Jonathan dos Santos sorprendió a todos cuando le preguntaron qué va a hacer cuando se retire del futbol

Si bien las carreras de los jugadores son cortas, muchos de ellos siguen ligados a la actividad tras su retiro como entrenadores, directivos o comentaristas. Sin embargo, hay un grupo que deja totalmente el futbol y aprovecha sus ganancias para invertir en otra industria. Aunque está lejos de colgar las botas, Jonathan dos Santos se ubicó en esta última clase y sorprendió a todos cuando le preguntaron a qué le gustaría dedicarse.

“La verdad no me veo en el soccer después del retiro. No soy una persona que me guste verlo e intento salirme. No me gusta pensar sólo en futbol", indicó el mexicano surgido en el Barcelona y que actualmente milita en Los Ángeles Galaxy a sus 30 años.

Cuando le consultaron si tenía pensado volcarse al mundo de la moda, el jugador indico: "Estoy pensando en eso, dedicarme a algo de ello, Beckham y Nakata me inspiran. Lo que me interesa es construir mi propia marca”. El ex Villarreal, en declaraciones con GQ México, tomó los ejemplos del británico y el japonés, dos jugadores que explotaron su imagen y se dedicaron a la ropa.

Por otro lado, Jona valoró a la MLS y la puso cerca del nivel de la Liga MX. “La MLS se acerca más al nivel futbolístico de la liga mexicana y acá, por ejemplo, no existe eso de que suben y bajan los salarios, o el pago. Es lo primero que tienen que hacer los directivos de equipos y la federación para avanzar, porque México siempre tendrá una gran liga", sostuvo.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de ser convocado en las próximas listas de la Selección de México y destacó que "el Tata ha demostrado que no le importa" en qué liga jueguen sus jugadores. "Él conoce la liga, sabe que es competitiva y el hecho de que juegue aquí no afecta en nada”, concluyó.

