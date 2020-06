José Cardozo reveló cómo obligaba a Sinha a desobedecer a Meza

El futbol mexicano está repleto de historia de la buena, equipos consagratorios y jugadores llenos de magia que quedarán por siempre en la memoria. Uno de las etapas más fructíferas del balompié azteca fue a principios de siglo, con el Toluca.

Con una plantilla irrepetible, Los Diablos Rojos arrasaron en todos los ámbitos y se quedaron con 7 títulos entre 1998 y 2006. Además, rompieron una gran cantidad de récords y desplegaron un juego bellísimo.

En charla con Línea de 4, José Cardozo reveló que le pedía a Sinha que desobedezca a Enrique Meza, el estratega del equipo, y que jugara para él: "El centrodelantero depende mucho del funcionamiento colectivo. Yo usaba a Sinha, que era poco desordenado en el campo y le pedía que juegue pegado a mí. Le insistía aunque él me respondía: 'Pero así no voy a jugar como me pide el Profe".

"Para ganar títulos se necesitan jugadores de mucho liderazgo, no cualquiera puede ganarlo. Se necesitan futbolistas que marquen diferencia. La columna vertebral es fundamental y estaba rodeada de buenos jugadores", agregó el máximo goleador de la historia de Los Diablos Rojos.

Por otra parte, El Diablo Mayor reveló que apenás llegó, el director técnico le aseguró que si le hacía caso iba a ser goleador del campeonato, algo que finalmente ocurrió.

