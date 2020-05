José Manuel de la Torre se refirió a la posibilidad de que Toluca incorpore a Renato Ibarra

Se van a cumplir casi dos meses del polémico suceso que tuvo como protagonista a Renato Ibarra, quien estuvo preso tras haber sido acusado por violencia de género. Luego de ser serparado del plantel del América, el jugador se encuentra sin club y aguarda por saber sobre su futuro.

En los últimas días, los rumores comenzaron a vincular al ecuatoriano con Toluca y Pachuca, clubes que estarían interesado en contar con sus servicios. José Manuel de la Torre, entrenador de los Diablos Rojos, se refirió al posible arribo del atacante.

Ibarra, en uno de sus últimos partido con el América en el Apertura 2019.

"Ustedes (medios de comunicación) son los que manejan esa información. Yo no tengo esa información de mi directiva y de mi gente directa. No me gusta opinar sobre cosas que no tengo conocimiento, porque son rumores que no nos llevan a ningún lugar. De momento no hay nada", explicó el experimentado timonel, en diálogo con ESPN.

El delantero podría ser opcion ante la la eventual salida de Leonardo Fernández, quien debe retornar a Tigres de su préstamo. El uruguayo también está en el radar del Benfica de Portugal, que podría abonar la cifra que pide el club felino por su pase.

Sin mucha más intención de hablar sobre Ibarra, Chepo prefirió enfocarse en Toluca para la reanudación del torneo: "Lo principal es esperar, es darte cuenta que no está en nuestras manos y te tienes que adaptar a toda la situación que se está viviendo. Por lo tanto, tenemos que esperar. Eso es lo único que podemos hacer".

Lee También