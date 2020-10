Julio César Chávez Jr. no dudó y le respondió a su padre

El pasado 25 de septiembre Julio César Chávez Jr quedó al deber luego de haber caído derrotado frente a Mario Cazares en el Gran Hotel de Tijuana. Uno de los más críticos con su actuación fue su padre y Junior le respondió.

Hace dos semanas se vivía una gran fiesta en la Frontera ya que el César del Boxeo realizó una gran exhibición frente a Jorge Arce. Es más, tras el combate dijo que iba a realizar una cuarta pelea antes de colgar los guantes de manera definitivas.

Sin embargo, en la misma noche quien no estuvo a la altura de las circunstancias fue Julio César Chávez Jr que no pudo hacer mucho frente a Mario Cazares con quien cayó en una decisión polémica. Quien lo criticó duramente fue su padre al decir que le faltó hambre contra el exverdugo de Canelo Álvarez.

"No era hambre de que me faltara dinero, porque mi papá se había quedado sin nada, se habían divorciado mis papás y yo cuidé toda la vida a mi papá en su adicción", respondió Junior según lo informado por Medio Tiempo. Y agregó: "Todo eso me dio el hambre para ser campeón del mundo y para continuar, a pesar de que no siempre me han ayudado, como la última decisión".

Cabe recordar que Julio César Chávez Jr tendría planeado regresar en noviembre de este año y pidió por Gennady Golovkin la última semana.

