A 27 años de su primera derrota, Chávez contó lo que sintió tras perder y recordó el amor del pueblo mexicano

En el día de hoy se cumplen 27 años de la primera derrota de Julio César Chávez frente a Frankie Randall por el Título Mundial Superligero del CMB. Debido a esto, el César del Boxeo recordó aquella pelea y comentó que, tras dormir, no se acordaba que había perdido su primer combate.

La carrera de Leyenda del Boxeo mexicano está llena de grandes y épicas batallas en el deporte de los puños. Sin embargo, el de Sinaloa es humano y como todo mortal tuvo sus grandes derrotas a lo largo de su carrera como profesional.

La primera caído que tuvo fue contra el estadounidense Frankie Randall un 29 de enero de 1994 en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Para ese combate, el César del Boxeo, el año pasado en Botanero para llevar de TV Azteca, que ya llegaba con problemas con las drogas y que se dio luego de un año en el que había combatido seis veces donde su anteúltima frente frente al gran Pernell Whitaker.

“Hace 27 años perdí mi primera pela profesional. Fue algo muy triste, muy doloroso para mí. Recuerdo que me fui a mi habitación muy triste y me levanté a las tres de la mañana y no me acordaba que había perdido la pelea. Y me dice, Omarcito, mi hijo, ‘Apa que bárbaro, ¿no te acuerdas?’, ‘¿de qué hijo?’, le dije. ‘Perdiste, pero caíste de culitos’, jajaja”, comenzó a recordar Julio César Chávez mientras golpeaba un saco de box.

Recordando mi primera derrota después de 90 peleas invicto y recordando el cariño que ustedes me tienen, Gracias por todo!! #Haytiro #ElGranCampeonMexicano pic.twitter.com/B0p28mKJvs — Julio César Chávez (@Jcchavez115) January 29, 2021

"Fue algo muy triste para mí, pero a la vez al llegar a Culincan fue algo muy grandioso. Tuve un recibimiento increíble, me recibieron más de 300 mil personas del aeropuerto hasta la casa. Las calles abarrotadas como si hubiera ganado la pelea. La gente llorando, vitoreándome como si hubiera ganado. Son recuerdos que nunca me voy a olvidar. Gracias México por tanto cariño y tanto amor que me han dado en toda mi carrera. Bendiciones para todos”, finalizó el César del Boxeo.

Lee También