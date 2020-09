Julio César Chávez vs. Jorge Arce: desde Tijuana vuelven al ring a enfrentarse los mexicanos

Y mañana viernes por la noche también tendremos a los Chávez desde Tijuana



JC Chávez Jr vs Mario Cázares (10 rds peso semipesado)

JC Chávez Sr vs Travieso Arce (exhibición de 3 rds)



ESPN

1:30 am

00:30

23:30



ESPN2

23:00

22:00

21:00 pic.twitter.com/hMxH0iqVZQ