Kikín Fonseca: "Tuca Ferretti no me quiso ayudar"

Ricardo Ferretti es uno de los entrenadores más respetados del futbol mexicano. Lleva poco más de diez años al frente de Tigres y ha logrado nada menos que 10 títulos. En dicha institución es una eminencia y uno de los grandes responsables de que el equipo hace tiempo se mantenga en la alta competencia.

Sin embargo, y pese a que casi siempre ha sido ponderado por sus exdirigidos, hubo una excepción que hizo ruido en los Felinos. Francisco Fonseca, quien vistió la piel del conjunto de Nueva León entre 2007 y 2011, le reveló al programa Somos Futbol de RG La Deportiva que se sintió decepcionado por el director técnico.

“Me fue bien al principio, anoté goles y tenía un buen momento con la gente, pero después fue cambiando la cosa. El Tuca sólo me dirigió en el último torneo. Cuando llega el Tuca, casi me rompí el ligamento de la rodilla en un amistoso contra América, me recuperé casi hasta el final del torneo y no pude jugar. Hablé con Tuca, le dije 'tú fuiste jugador, lo único que te pido es que me dejes entrenar'", explicó Kikín.

"Le dije de hombre a hombre, de jugador a jugador, que sólo me dejara entrenar para no perder forma, pero no quiso. Me dolió mucho el que no me dejara entrenar. Quizás, él siguió órdenes, pero sí me dolió mucho porque lo único que yo quería era que me dejaran entrenar y la decepción es que no se pudo, yo entendía que no entraba en planes, pero quería mantenerme en forma y no me dejaron, eso fue lo que me dolió”, agregó Fonseca, que todavía le tiene resentimiento.

Fonseca disputó muchos partidos con la piel de los Felinos: exactamente 116 presencias y 16 goles. Su nivel fue de mayor a menor, sufrió una dura lesión y no pudo dejar su huella en la institución.

