La Chofis López estalló contra la directiva de Chivas tras su salida "injusta"

Todo indica que Javier Eduardo López tiene las horas contadas como jugador del Deportivo Guadalajara. El mediocampista ha sido uno de los futbolistas que más expectativas ha generado en el mundo de la Liga MX, pero que poco ha cumplido dentro del campo de juego. Además, ha tenido problemas de indisciplina, los cuales hicieron que la institución se quiera desligar del elemento.

Además, recientemente, el jugador de 26 años de edad platicó en una entrevista para Peloteros PQ y habló acerca de su salida, asegurando que fue totalmente injusta y apuntando de lleno contra los directivos del Rebaño Sagrado.

"Sí, hay cosas muy incoherentes que no tienen sentido, en el aspecto en que no sabían ni a quién echarle la culpa y para todo éramos dos o tres, pero ya no me importa, yo me estoy preparando para lo que viene", destacó.

La Chofis apuntó contra los directivos de Chivas. Jam Media.

Más adelante, señaló que deberá pensar en lo que viene y olvidar el pasado: "Te da mucha tristeza que pasaron cosas muy injustas, pero ahora a pensar en otras cosas y yo pienso mucho en mi familia y a mi hija para salir adelante".

Para terminar, La Chofis afirmó que se encuentra entrenando Raúl Arreola, entrenador de boxeo de Canelo Álvarez. "Acá andamos, dándole un ratito con Rulas, lo busqué para ponerme a entrenar, para ponerme en forma para lo que venga, ya sea aquí o en MLS", finalizó.

