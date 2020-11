La FMF dio una polémica explicación sobre el penal no sancionado en la ida entre Chivas y América

En el día mañana se juega la vuelta en de los cuartos de final de la Liguilla del Guard1anes 2020 en el que se jugará el segundo partido entre América y Chivas. La ida fue para el equipo de Víctor Vucetich que se impuso por 1-0 con un golazo de Chicote Calderón. Sin embargo, a horas del encuentro volvió la polémica luego de que la Federación Mexicana de Futbol haya dicho que Santiago Cáceres no hizo penal en el Estadio Akron.

El futbol es un deporte donde un error puede significar la derrotar en una final, por lo que todos los jugadores deben estar concentrados. De esto no están en exentos los árbitros ya que por sus fallos pueden definir un resultado.

Esto último sucedió el pasado miércoles en la ida entre América y Chivas cuando en el primer tiempo no le cobraron un supuesto penal al conjunto de Víctor Vucetich luego de que Gilberto Sepúlveda haya rematado y el balón golpeó en la mano a Santiago Cáceres. Lo que sorprendió no fue que Jorge Isaac Rojas no haya marcado penal, sino que además el VAR no lo llamó a revisar la jugada.

Por otra parte, en el día de hoy la Federación Mexicana de Futbol publicó un video en el análisis la jugada y dijo que fue una buena decisión. “En esta acción el balón golpeo la mano del jugador de América luego de tocar su muslo y el árbitro toco dejó se seguir la acción. De acuerdo a la regla 12 no se considerará infracción cuando el balón toque la mano o el brazo sino el balón viene proveniente directamente de la cabeza o el cuerpo del propio jugador. El VAR mediante la revisación silenciosa confirmó la decisión. Es una decisión arbitral correcta”, explica la FMF en el video.

#Arbitraje | Análisis arbitral de Arturo Brizio sobre los Cuartos de Final de Ida del Torneo GUARD1ANES 2020 de la @LigaBBVAMX.#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/DspxNidEvS — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) November 27, 2020

No quedan dudas que tras esta explicación que se dio desde el máximo ente del futbol mexicano continuará la polémica, especialmente porque mañana se juega la vuelta de la entre América y Chivas, y los ojos estarán puestos en silbante.

Lee También