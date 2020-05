La certeza de los directivos de la Liga MX para el regreso del futbol

Tras estar 51 días parado por la pandemia del Coronavirus, el futbol mexicano comienza a imaginar una posible vuelta a la actividad. Si bien no hay fechas confirmadas y la decisión está sujeta a autorizaciones sanitarias, los directivos de la Liga MX tienen una certeza con respecto al regreso a las canchas.

Santiago Baños, Dulio Davino y Guillermo Cantú, directivos de América, Rayados y Juárez respectivamente, explicaron que la única seguridad es que los estadios, al igual que al momento de la suspensión, lucirán vacíos.

"Una buena parte del torneo, cuando se reanude, será a puerta cerrada. Creo que las ligas que están pensado reanudar esa es su postura y vamos a seguir los mismos escenarios y no veo cómo meter espectadores a los estadios”, explicó Baños y tomó como ejemplos los torneos europeos que quieren volver a competir sin público.

Directivos de Liga MX no ven forma de regresar con público

Davino, en tanto, expresó que "lo ideal sería reanudar con gente", pero que "ese es otro tema complicado". "Ojalá tengamos futbol rápido porque lo extrañamos, pero lo importante aquí es la salud”, indicó el Presidente de Monterrey.

Por último, Cantú se refirió a la idea de terminar el Clausura 2020 con Jornadas dobles y pidió no saturar a los futbolistas: “Yo espero que no sea una sola sede y que podamos tener el tiempo para el menor número de jornadas dobles, no nos podemos saturar de futbol por los jugadores”.

