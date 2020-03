La confesión de Jorge Torres Nilo sobre la reducción de sueldos: "Nosotros vamos a aceptar"

Mucho se habló sobre la posible reducción de sueldos en estos últimos días. Los clubes cuentan con muchas pérdidas económicas ante el parón de futbol, por lo que una de las alternativas que tienen que tomar en cuenta es la baja de porcentaje en los salarios de los jugadores.

Jorge Torres Nilo aclaró sobre este tema: "Nosotros sabemos la situación, que no es en el país solamente sino en el mundo. A nosotros nos han pagado como si estuviésemos entrenando y si se toma la decisión pues obviamente nosotros vamos a aceptar, la situación no está para más".

"Lo que te puedo decir desde mis zapatos es que yo estaría dispuesto a ayudar, a lo que fuera. La situación no está fácil para toda la humanidad y no estamos como para decir "a mi quítenme tanto porcentaje y a mi no", si llega a haber el caso que le vamos a hacer, hay que apoyar", destacó el defensor.

������ Trabajamos desde nuestras casas haciendo equipo por la salud de todos. ⤵️#EstoEsTigres �� pic.twitter.com/mmPlnA52z2 — Club Tigres Oficial (en Casa ����) (@TigresOficial) March 28, 2020

Más adelante el elemento de Tigres UANL admitió sobre la posibilidad de haberse contagiado: "No siento temor, fue una prueba dura el de nosotros ir a Nueva York, precisamente ayer hubo varios decesos de personas. Los que podemos estamos extremando precauciones y salir solamente para cosas básicas a la calle. Eso da un poco más de seguridad que otras cosas. Si me preguntas por miedo no he percibido eso, estamos haciendo lo que se nos dice en el club y lo que vemos en el Mundo".

"Físicamente estamos viendo cada quien en nuestras casa nuestra rutina virtual con Memo Orta, nuestro preparador físico. No sabemos cuanto vaya a durar, no sabemos que medidas se van a tomar a media Federación Mexicana, estamos todos como si en verdad se vaya a reanudar el torneo y en eso estamos pensando", reveló el zurdo.

⚠️ Nuestro país se encuentra ya en Fase 2 de contingencia, te pedimos hacer conciencia y unirte a la campaña de @PC_NuevoLeon. #YoMeQuedoEnCasa ��#EstoEsTigres �� pic.twitter.com/fg2Ibd3vz6 — Club Tigres Oficial (en Casa ����) (@TigresOficial) March 28, 2020

Por último confesó: "Esto me ha parecido bueno en ciertas cosas porque he podido recuperarme de la lesión y no voy a tener problema al integrarme al cien por ciento cuando se reanuden las cosas, así sea mañana o pasado mañana".

