No le gustará a Cruz Azul: la drástica decisión que contempló Oswaldo Sánchez para el Clausura 2020 de la Liga MX

Ya pasó exactamente un mes desde que el futbol entró en un parón por tiempo indefinido a causa del avance del coronavirus y aún no se ha tomado una decisión por parte de las autoridades al respecto.

Cruz Azul quedó como líder parcial de la tabla general por encima de León y muchos aficionados se manifestaron en las redes sociales pidiendo que se siga el ejemplo de otros países, en los cuales, ante esta situación sanitaria, declararon a un campeón desde las oficinas.

Oswaldo Sánchez, histórico portero de la Liga MX y de la Selección de México, dialogó en una entrevista exclusiva con Bolavip y dejó clara su postura ante lo que está aconteciendo.

"Me parece que la resolución actual es la correcta. En este momento lo más importante es la salud. No hay por qué adelante, siempre va a ser más importante la sanidad del ser humano que un deporte, más allá de que yo ame el futbol", aseguró el jugador retirado en una charla telefónica.

Sin embargo, y a pesar de que la Araña Azteca pidió no apresurar en la reanudación del Clausura 2020 se mostró negado a darle el título a La Máquina de Robert Dante Siboldi.

"Me parece que no sería justo. Es una situación de contingencia, sería injusto, más allá de que Cruz Azul ha tenido un gran torneo, darle el campeonato cuando no se ha jugado la mayor parte del mismo", aclaró Sánchez, dándole un baño de realidad a los fanáticos celestes.

De hecho, contempló un drástico método para solucionar todo antes que coronar a Cruz Azul: "Se tendría que hacer, a mi entender, lo que ha pasado con la Sub-17 y Sub-20, que simple y sencillamente no habrá campeón".

