La dura autocrítica de Antonio Mohamed tras la derrota de Rayados ante Tijuana por Liga MX

Por la octava jornada del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, Rayados cayó ante Tijuana por 1-2 en Baja California y despertó cierto molestar en el conjunto Regiomontano. A pesar de que acumulaban 5 partidos sin conocer la derrota, los últimos campeones del futbol mexicano se fueron muy inconformes del estadio Caliente.

Antonio Mohamed, líder del barco de Monterrey, aseguró que Xolos fue mejor que su equipo y lanzó una fuerte autocrítica tras dejar los 3 puntos en el camino. Está claro que La Pandilla tuvo una mala noche ante el Rojinegro y esto quedó plasmado en las palabras del DT.

Antonio Mohamed, para nada conforme con la actuación de su equipo (Getty Images)

"Mira, los dos goles que hicieron al inicio de cada tiempo fueron fundamentales y a nosotros nos costó adaptarnos al partido. Nos superaron, nos ganaron bien y no queda más que mejorar, hacer autocrítica y pensar en el partido que viene, no se pueden recibir goles en el inicio de cada tiempo, después tienes que remontarlo, hoy el rival fue superior a nosotros", admitió el Turco en conferencia de prensa.

�� | “Lo que tenemos que hacer ahora es recuperarnos físicamente, anímicamente y pensar en el juego del martes", Antonio Mohamed#ComentarioRayado ��#ArribaElMonterrey ��⚪ pic.twitter.com/vrq2cVood7 — Rayados (@Rayados) September 5, 2020

Más adelante, haciendo referencia a los jugadores que no pudieron dar el presente, apuntó: "No, de los que están no opino, siempre cuando nos falta alguno es necesario. Fuimos superados en líneas generales en muchos sectores y los duelos individuales. No fue un buen partido en general nuestro".

¿Cuál es el futuro cercano de Rayados en el Guard1anes 2020 de la Liga MX? Recibirá al Atlas el próximo martes 8 de septiembre en Monterrey a partir de las 19:06 horas. Probablemente se den los regresos de Celso Ortiz, Aké Loba y Avilés Hurtado, aunque nada es seguro.

