La esposa del Cata Domínguez dio información y aseguró que el jugador está estable

Julio César Domínguez está atravesando las secuelas de haber tenido coronavirus en el pasado. El jugador de Cruz Azul, quien fue uno de los tantos de la Liga MX que dieron positivo, debió ser hospitalizado el último martes debido a una infección pulmonar, lo que a la postre terminó siendo una neumonía.

Las horas siguieron pasando y las noticias que llegaban desde el hospital eran tranquilizadoras. Marca Claro dialogó con la esposa del futbolista, Priscilla Domínguez, quien dio algunos detalles de por qué el jugador estaba pasando por esa situación. Lo que está claro y se ha confirmado, es que el Covid-19 tuvo que ver.

“Ya está estable. La oxigenación subió y ya no hay fiebres. En la tomografía se ve como si fuese Covid-19, quizá es una lesión que quedó cuando fue positivo”, contó la esposa de Domínguez respecto a la situación actual del jugador. Sin dudas, es una gran señal que ya no tenga altas temperaturas y se encuentre estable.

En tanto, Robert Siboldi habló en Fox Sports y no lo descartó para el partido, aunque no parece sencillo que llegue: “Aún no se descarta para el partido. Créeme que hacemos todo lo posible para cuidarlo y protegerlo de cualquier cosa que no sea favorable a su salud. No podemos controlar los partidos, que ahí creo que es donde fue afectado: ante Santos con lluvia y con Puebla que hacía frío además de lluvia torrencial”.

La Máquina se enfrentará ante León, en el Estadio Olímpico Universitario, el próximo sábado 8 de agosto a partir de las 19:00 horas (horario de Ciudad de México). Con 5 puntos y La Fiera acechando, no será un partido más.

