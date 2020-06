La historia de amor y futbol de Héctor Suárez con Pelé y Miguel Marín

Esta mañana México despertó con una muy triste noticia, el primer actor, considerado también como uno de los mejores comediantes del país, falleció a las edad de 81 años: Héctor Suárez, el hombre al que no sólo no le gustaba el futbol, sino que fue uno de sus más grandes críticos.

"Cuando hay que reclamar por una injusticia nos quedamos callados, pero qué tal si no nos marcan un penalti, ahí sí hasta salimos a la calle. Cuando nuestros derechos son violados o pisoteados, se quedan callados, pero qué tal el valor que tienen para gritarle puto a un pobre deportista en el anonimato", Héctor Suárez.

No hay algún equipo de futbol o deporte con el cual relacionar al 'revolucionario' de la comedia mexicana, pero sí una gran historia de amor y futbol que escribió hace ya más de tres decádas motivado por uno de los grandes motores de su vida: su hijo.

Foto: Getty Images

En alguna ocasión, Héctor Suárez Gomís relató aquellas anécdotas en las que su padre movió 'cielo, mar y tierra' para cumplir dos de sus más grandes sueños, que en contraste con los ideales del comediante, estaban relacionados con el futbol.

El gran maestro Héctor Suárez ha muerto. Pionero, brújula, artista del llanto y la cosquilla.

Actorazo.

Tres telones con ovación cerrada, para ti.

Homenaje, querido Héctor.



(1938-2020)�� pic.twitter.com/VYTc0kqhj3 — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) June 2, 2020

Uno de ellos fue conocer a Miguel Marín, el mítico exportero de Cruz Azul que brilló y acaparó todos los elogios en los 70 y principios de los 80, pero el satírico comediante logró mucho más que eso, pues inmortalizó con una anécdota insuperable el episodio ocurrido en un Clásico disputado en el Estadio Azteca

“No sólo conocí a Miguel Marín, sino que en un partido Pumas contra Cruz Azul salí al campo tomado de su mano junto con todo el equipo“, escribió en una de sus historias de Instagram el conductor y cantante.

Foto: Getty Images

Pero eso no fue todo, pues quedaba una ilusión pendiente: Conocer al histórico Pelé. Pocos padres lograría cumplir un sueño de tal magnitud, pero sus privilegios de leyenda en la actuación lo hicieron posible para Héctor Suárez, ya que fue invitado a la gala de una película en la que participó el exfutbolista brasileño y el balón autografiado por una de las más grandes estrellas mundiales del balompié pudo estar en las manos de Héctor Suárez Gomís.

“Mi papá me llevó a comprar un traje, camisa y corbata, me dijo que de esa forma debía presentarme ante el Rey Pelé. Llegamos al Cine Latino y había una multitud, Leonardo Cuéllar se acercó a saludarnos. Mi papá le contó que me había prometido que Pelé me firmaría un balón y él se ofreció a ayudarnos", recordó el villano de telenovela.

Es así que Gomís recibió un último consejo de su padre antes de lograr la hazaña, pues 'O Rei' se encontraba en plena entrevista con el periodista Jacobo Zabludovsky: “Órale, campeón. Si quieres que ese cabrón te firme el balón vas a tener que meterte a la entrevista“.

Y así fue, los dos sueños de un niño que ama el futbol fueron cumplidos por un papá con un humor muy negro, quien siempre tenía una crítica para la sociedad y por supuesto, también para el balompié. Descanse en paz, Héctor Suárez.

“Ese hombre al que no le gusta el futbol terminó moviendo cielo, mar y tierra para que su hijo pudiera vivir de cerca el deporte que le apasionaba“. Héctor Suárez Gomís.

