La madre de Nahuel Guzmán habló de las nahueladas de su hijo

La figura de Nahuel Guzmán generó controversias y polémicas a lo largo de sus seis años en el futbol mexicano. Si bien protagonizó grandes actuaciones, también estuvo en el ojo de la tormenta por errores a los que se bautizaron nahueladas. La mamá del portero, Patricia Palomeque, habló de su hijo en el sitio oficial de Tigres y explicó cómo toma las críticas.

En el marco del Día de la Madre, el club felino entrevistó a la progenitora de uno de sus referentes. "Yo lo observo, veo cómo va creciendo, en lo que se va convirtiendo y todas sus conquistas. Para hacer las cosas que él hizo, muchas veces dejó de lado su ego, sus miedos, su comodidad. Eso es lo que admiro. Siempre estar buscando un poco más", comenzó.

La mujer destacó la atrevida personalidad de Nahuel y recordó una anécdota cuando atajaba en Newell's, en un partido por la Copa Libertadores 2013. "Una vez le atajó un penal a Riquelme acá, yo estaba en la platea. Se quedó parado, si Riquelme se tiraba a la izquierda o la derecha, quedaba como un tonto. No lo importó, se arriesgó. Creyó en su intuición, así le salen muchas buenas pero le salieron muchas mal también", resaltó.

Además, la madre se refirió a los errores y la forma que tiene el Patón de enfrentar los cuestionamientos: "Les dicen nahueladas y él se rie, le parece divertido. A mi me encanta que él se ria y le parezca divertido que lo carguen. No le importa, él sigue arriesgando, no es común eso".

Entre las nahueladas más recordadas están la patada a Eduardo Aguirre, la parada de pecho fallida ante Tijuana, la salida a la mitad del campo contra América, el regalo a Edwin Cardona en el Clásico Regiomontano y el penal sobre Michael Arroyo.

