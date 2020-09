La verdad detrás del gol de Cruz Azul que tardó en narrar Christian Martinoli

El momento tan esperado por los aficionados llegó: Christian Martinoli volvió a narrar un partido de Cruz Azul, sin embargo, ocurrió lo inesperado, pues el narrador estrella de TV Azteca protagonizó un episodio que de inmediato se volvió tendencia en las redes sociales.

Y es que de manera insólita, el prestigioso relator tardó en cantar el gol que significó el momentáneo empate para los cementeros ante Mazatlán, cuando Santiago Giménez mandó la pelota al fondo de las redes en el Estadio Kraken para el 1-1.

Por supuesto que los televidentes no tardaron en reclamar la situación, no obstante, Christian Martinoli no fue el culpable, incluso el mismo narrador lo explicó después de cantar el gol del 'Chaquito' y hasta bromeó con el castigo que le esperaba al área de producción.

¡¡LA JOYA DEL #VIERNESBOTANERO!!



Christian Martinoli nos regaló un "Marion Reimers" cantando el gol 10 minutos después....

��������pic.twitter.com/yoYmNXRtF7 — Los Expulsados (@losexpulsados) September 19, 2020

¿Qué fue lo que realmente pasó?

De acuerdo con el propio Christian Martinoli y en una versión reforzada por David Medrano, quien también estuvo en la transmisión de la televisora del Ajusco, los monitores en los que los especialistas se encontraban viendo el encuentro se apagaron justo en ese instante y por ello no lograron ver a tiempo la anotación de La Máquina.

Zague fue quien se percató que Santiago Giménez había anotado, por lo que de inmediato Martinoli cantó el gol, y posteriormente, con su humor tan característico, contó que los monitores se apagaron y aseguró que se le venía la 'night' a la producción.

De igual manera, David Medrano salió a dar la cara por su equipo y destacó que así como ellos criticaban a los protagonistas del futbol cuando se equivocaban, ellos también estaban dispuestos a asumir su responsabilidad por lo ocurrido en la transmisión; actitud que se ganó el reconocimiento por parte de los usuarios en Twitter.

Los errores son de humanos Don Deivid y en este caso ajenos a su voluntad, aún así siguien siendo la mejor transmisión. Animo !!! Que ya se viene la Bundesliga ... — Roberto Enciso (@Roberto32251396) September 19, 2020

