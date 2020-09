Lalo Luna narrará para TUDN: ¿Continuará vetado Renato Ibarra?

Esto que les voy a compartir me llena de felicidad. Es tiempo de volver a #Narrar tras casi 6 meses de pausa.



Viernes 11: @ClubNecaxa vs @Chivas



Sábado 12: @atlasfc vs @MazatlanFC



Domingo 13: @PumasMX vs @AtletideSanLuis



Con la misma emoción de la primera vez. pic.twitter.com/9Bl6VOVjLm