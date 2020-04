Las Leyendas del Toluca que están en contra de la desaparición del Ascenso MX

Hace unos días los directivos de la Liga MX decidieron eliminar el ascenso y descenso de la Liga MX, hasta el 2025. Esto no le cayó muy bien a algunos exfutbolistas, por ejemplo a algunas Leyendas de Toluca, que salieron a manifestar su enojo.

José Cardozo, Hernán Cristante, José Manuel Abundis y Vicente Sánchez, explicaron sus razones para defender al ascenso a través de una videollamada para la cadena de Fox Sports.

José Cardozo

"Es una lástima. Porque de repente hay mucho talento en Primera A que se puede perder. La verdad que para mí es una decisión que no es la correcta. Hay muchos sueños, muchas ilusiones y estarían matando a muchos futbolistas", señaló.

Hernán Cristante

"En algún momento se intentó hacer algo así con el Socio Águila. La diferencia entre una Sub-23 y una Primera A es abismal. Pongo un ejemplo, (Jonny) Magallón cuánto le está aportando a esos chicos en el ascenso, hoy esos se pierde. El hecho de que no esté va a lastimar al fútbol mexicano", confirmó el exportero.

Vicente Sánchez

"Es difícil de imaginar, al menos a mí me tocó siempre con el ascenso. Muchos jugadores no tienen la posibilidad de poder probarse en un equipo de Primera División. No es fácil. Ahora tendrá que ver otra situación o cómo logran acomodar a todos esos jugadores en el Ascenso MX", aseguró.

José Manuel Abundis

"Definitivamente pierde. Pierde su carrera con lo que está sucediendo. La oportunidad aquí en México para el jugador mexicano no es igual que el sudamericano, el jugador mexicano a los 22 o 23 años es cuando empieza a despegar y bueno ahora con lo que está sucediendo lo van a tapar", sentenció.

