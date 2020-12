A pesar de que perdió por KO, Leo Santa Cruz aseguró que le hará un pedido a Gervonta Davis

El pasado 31 de octubre, en el Alamodome, Gervonta Davis dio una gran lección de boxeo luego de vencer a Leo Santa Cruz con un tremendo KO. Sin embargo, tras poco más de un mes, el Terremoto mexicano pidió una revancha contra el tanque.

En San Antonio, Texas, se dio un gran combate porque podría significar el posible límite en las carreras del estadounidense y del azteca ya que ninguno había tenido un rival similar. Y no hay dudas que el peleador de Floyd Mayweather Jr. le marcó el techo al nacido en Huetamo.

Es que la forma con la que ganó Davis fue extraordinaria porque no solo iba ganando en las tarjetas, con una ajustada diferencia, sino que además encontró la victoria de manera estupenda. Fue con un magnifico y explosivo uppercut que bajó la persiana en el Alamodome.

A pesar de todo esto, Leo Santa Cruz volvió a pedir una revancha con el estadounidense ya que considera que una victoria por la vía rápida no significa que pudo haber ganado en los 12 rounds. “La pelea fue buena, pero me atraparon. No le quito nada de mérito a Tank Davis, pero pienso que, si la pelea hubiera ido a los 12 rounds, creo que podría haber ganado. Entonces, ya sabes, voy a preguntar por la revancha”, expresó el Terremoto a Fighthub.

Y agregó: “Voy a preguntar por la revancha, y espero que ellos me la den. Y si no, iremos en busca de otra pelea”.

