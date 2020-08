León se burla de comentarista de ESPN que criticó su meme del ratero de la combi

El León se metió en terrenos complicados al subirse a la última tendencia de redes sociales, la cual está relacionada con inseguridad y violencia, todo lo opuesto a lo que representa el deporte, pero se arriesgó e hizo estallar Twitter.

La Fiera aprovechó que el "ratero de la combi" ha protagonizado un sinfín de memes virales y se sumó a la lista al publicar su propio meme alusivo a la situación, todo para "calentar" el partido de la Jornada 3 del Guard1anes 2020, ante Cruz Azul.

Como en todo, el conjunto esmeralda dividió opiniones; por un lado fue aplaudido y logró su cometido de enganchar a los aficionados de La Máquina, pero por otra parte, las críticas no se hicieron esperar por el contexto de dicho meme.

Uno de sus más fuertes críticos, una vez más, fue el comentarista de ESPN, Ricardo Puig, con quien La Fiera ya había protagonizado un altercado hace un par de años, también debido al humor que ha caracterizado a los Panzas Verdes en las redes sociales.

"Muy desafortunado utilizar un video que no hace más que exhibir con escándalo el nivel de violencia e inseguridad en el que vivimos, para promocionar el deporte", expresó al respecto el periodista de ESPN.

Sin embargo, fiel a su estilo, el León no solo no se retractó de su publicación, sino que se burló del comentarista con una respuesta sarcástica en la que lo llamó 'purísima majestad' y de paso le recordó la vez que lo dejó en ridículo, por una broma que hizo en 2018.

"Ok Ricardo... tienes razón, ofrecemos una disculpa al auditorio. A partir de aquí: no volveremos a utilizar ningún “meme” “imagen” “parodia” “recurso” o “viral” o “broma” que tú, o tu purísima majestad, no autoricen", lanzó La Fiera.

No se confundan, lo que utilicen o no en sus redes es problema de ustedes. Yo opinaré lo que considere oportuno.

Si el video que usaron lo entienden como “meme”, “parodia” o “broma” entonces no entienden nada del pís en el que vivimos.

¿Por qué lo dejó en ridículo en 2018?

Aquella vez, el León aprovechó todo el revuelo que causó la llegada de Landon Donovan a sus filas para jugarle una broma a sus seguidores, por lo que a unas semanas de haberlo presentado como su fichaje 'bomba' anunció que el delantero estadounidense regresaría a su país, dando a entender que no seguiría en el equipo.

Es así, que en un programa de ESPN en vivo, los comentaristas, entre ellos Ricardo Puig, se alarmaron con la noticia de la supuesta salida del polémico atacante y no dudaron en calificar de "fracaso" la decisión de La Fiera por contratar a un jugador que ya estaba retirado.

De risa es la decisión que tomaron con esa contratación. Que se burlen de su afición y jueguen con sus expectativas.

Sin embargo, solo se trató de una estrategia para promocionar el partido amistoso que el conjunto leonés iba a disputar en Estados Unidos, ante el San Jose Earthquakes, por lo que ante la opinión de Puig al respecto, el cuadro esmeralda no desaprovechó para trolearlo.

¡Es oficial!



El próximo sábado 24 de marzo @landondonovan y todo nuestro equipo estaremos en San José, CA para enfrentar a @SJEarthquakes.



En efecto parece un tema de marketing y de un partido amistoso.



Pese a eso, sigo pensado lo mismo. La contratación de Donovan ha sido una burla, una imposición para el técnico y un espacio cerrado para un mexicano en ACTIVO. — Ricardo Puig (@puig_ricardo) February 12, 2018 De risa es la decisión que tomaron con esa contratación. Que se burlen de su afición y jueguen con sus expectativas.

