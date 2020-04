Leonel Vangioni habló sobre su futuro y presionó a la directiva de Monterrey

Con la crisis sanitaria por el avance del coronavirus cada vez más presente en México, muchos equipos de la Liga MX dejaron de lado sus planes para el mercado de pases de verano. Sin embargo, las diferentes directivas deberán poner un ojo en lo que será la finalización de contratos en varios de sus futbolistas.

Monterrey está comprometido en ese asunto. Son varios los jugadores que se quedarán sin vínculo al final del mes de junio, y uno de ellos es Leonel Vangioni, quien habló con Multimedios Deportes y admitió en vivo cuál es su deseo para la continuación de su carrera profesional.

"Mi contrato termina en muy poco tiempo. Ahora a esperar que pase todo esto, volver, enfocarme en las fechas que quedan y después analizar qué es lo que tengo. Cuando llegue el momento, pondré todas las opciones sobre la mesa junto con mi familia y veremos qué es lo mejor", aseguró el Piri en diálogo con Santiago Fourcade de MD.

"Hoy no me han hablado de la renovación. Mi objetivo es quedarme en #Rayados" ��



�� Leonel Vangioni #FutbolAlDía ⚽ pic.twitter.com/ZYAnXT2o6q — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) April 28, 2020

La situación del argentino ya es preocupante y le dejó un recado a la directiva: "Hoy no me han ofrecido para renovar, no he hablado nada de eso. No depende solamente de mí. Después veremos si tengo la posibilidad de seguir o si tengo que buscar otro destino".

Después de un mal pasar por el Milan de Italia, el lateral izquierdo llegó a Rayados en 2017 y fue afianzándose como una pieza importante en la defensa. Una vez que concluya el Clausura 2020, si no recibe propuestas por parte de Duilio Davino y compañía, quedará libre.

Lee También