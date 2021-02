Gabriel Caballero reveló en qué clubes de la Liga MX le gustaría dirigir

A pocos días de iniciar la pretemporada rumbo al Guard1anes 2021 de la Liga MX, FC Juárez determinó darle la gracias a Gabriel Caballero para concretar la llegada de Luis Fernando Tena. Es por eso que, desde ese entonces, el entrenador nacido en Rosario, Argentina, está buscando nuevas oportunidades.

El Eterno es uno de los tantos timoneles con pasado reciente en el futbol mexicano que están sin trabajo y, en plática exclusiva con Bolavip, habló sobre su futuro. ¿Recibió ofertas laborales tras su salida sorpresiva de los Bravos? ¿Quiere seguir su carrera profesional dentro de nuestro país? ¿Ahora buscará emigrar?

"Al saber que no iba a seguir en Juárez se comunicaron conmigo de Antofagasta de Chile para que agarrara el equipo, pero era un momento en el que estaba de mudanza y tenía que ser al otro día porque estaban en pleno campeonato. También de Everton, que es del Grupo Pachuca, y Jesús Martínez me habló pero fue la misma situación. De Colombia también. Quería ir a Europa a hacer cursos, tenía algunas cosas planeadas pero con esto de la pandemia es difícil", confesó el estratega en una entrevista telefónica.

Partiendo ya de ciudad Juárez quiero despedirme dejando un mensaje , a muchos les puede interesar a otros tal vez no pero para mi si es importante hacerlo , fueron casi 3 años de lucha , esfuerzo , pasión , honestidad , crecimiento institucional y personal. — Gabriel Caballero (@eterno8) December 8, 2020

"Yo no estoy cerrado a nada. Esperaré una opción, por supuesto, acá en México, pero siempre estoy abierto a cualquier circunstancia. Si termina este torneo, pero hay opciones de otro país, por supuesto que se van a evaluar porque no quiero estar mucho tiempo sin dirigir. Me siento capacitado para dirigir a cualquier equipo. Creo que hay una camada de entrenadores con ideas nuevas en la que me incluyo", agregó.

¿Dónde quiere dirigir Gabriel Caballero?

En la entrevista exclusiva con Bolavip, el Eterno no escondió sus sentimientos por dos clubes de la Liga MX: "Tanto Pachuca, que lo dirigí pero a lo mejor fue el inicio y un momento de cambio generacionales, como Santos Laguna son opciones que me gustaría volver a vivir. Tengo un gran cariño por esos equipos".

