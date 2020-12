Javier Aguirre rechazó ofertas de la MLS y Japón para ser entrenador de Monterrey

Javier Aguirre es el nuevo entrenador de Rayados de Monterrey en reemplazo de Antonio Mohamed, quien renunció al equipo tras la eliminación del Guard1anes 2020 a manos de Puebla. El Vasco ya comienza a delinear lo que será su equipo para el Clausura 2021 de la Liga MX.

El estratega mexicano reveló que antes de aceptar ser el director técnico del conjunto Regio, rechazó ofertas del futbol de Japón, sumado a dos entrevistas previas que había tenido con equipos de la MLS.

��| ¡Javier Aguirre, bienvenido a México y a tu nueva casa, el Club de Futbol Monterrey Rayados!



Hoy comienza tu #HistoriaRayada en azul y blanco. #ArribaElMonterrey ��⚪#EnLaVidayEnLaCancha — Rayados (@Rayados) December 7, 2020

"Quería seguir viajando. Soy sagitario. Y Silvia (su esposa) me paró, tenía un contrato cerrado en Japón y me había entrevistado con dos equipos de la MLS, pero ella me dijo que se cansó de viajar, entendible por tener 20 años fuera de casa. Vino Monterrey y este proyecto ganador e ilusionarte", declaró en diálogo con Marca Claro.

Inclusive, el ex entrenador de la Selección Nacional de México confesó que tomó la decisión de retornar a tierras aztecas "en caliente".

��| “Intentaré estar a la altura de su exigencia. Intentaré devolverle a la Afición con títulos ese cariño que nos van a dar, sin duda, y que le han dado al equipo durante tantísimos años”, D.T. Javier Aguirre. ��#ComentarioRayado #ArribaElMonterrey ��⚪️ — Rayados (@Rayados) December 7, 2020

"Fue una decisión de dos días, no me contactaron hace un mes, no. Tomamos la decisión en caliente, como la sopa", reveló.

El estratega, que cuenta con experiencia en Europa y revoluciona la Liga MX con su llegada, explicó que con la Pandilla será la primera vez que tiene la obligación de ser campeón al hacerse cargo de un banquillo.

"Es la primera vez en mi carrera que tomo a un equipo con la obligación de ser campeón, salvo el Atlético de Madrid, que en ese entonces no estaba atravesando su mejor momento y era un equipo protagonista con la obligación de meterse en puestos importantes de Europa", indicó.

Lee También