¡Lo admite! Nicolás Benedetti recordó cuando "traicionó" a Nicolás Castillo

Los jugadores suelen tener compañeros con quienes comparten mayor afinidad y cuestiones personales en el día a día de las concentraciones, o bien en momentos previos a los partidos por la competencia oficial.

En esta oportunidad, Nicolás Benedetti y Nicolás Castillo, elementos del América, mantienen un gran relación. Sin embargo, el chileno fue "traicionado" por el colombiano, quien se excusó rápidamente por su accionar.

Más que compañeros, Benedetti y Castillo son amigos (Getty Images).

"Venías regresando de una lesión y yo venía trabajando, no me acuerdo con quién, porque siempre hacíamos pareja tú y yo. Él tenía creo que un mal día y yo empecé a trabajar con el otro compañero porque así empezamos a trabajar, y se puso de malas todo el día y no me habló", explicó Benedetti, en diálogo con Castillo, en un video emitido por las Águilas.

Pero el delantero se justificó: "Me traicionó, eso es una traición. Si sabes que somos compañeros de siempre y voy de regreso, pues vas con el que siempre has trabajado. Me dejó tirado y al día siguiente volvió porque todos le dijeron que era un traicionero".

Mientras tanto, ambos se recuperan de sus respectivas de lesiones para regresar a los campos de juego. Benedetti, retomaría en septiembre, tras sufrir una rotura de ligamentos. Castillo, por su parte, aún no sabe con certezas cuando podrá pisar nuevamente una cancha, ya que se recupera de una serie de inconvenientes físicos, entre ellos, un trombosis.

