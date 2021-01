Lo maltrataron: el motivo por el que Víctor Vázquez se fue de Cruz Azul

Víctor Vázquez, exjugador de Cruz Azul y actual futbolista de KAS Eupen, platicó con Récord y reveló el motivo por el cual se fue de La Máquina. El mediocampista aseguró que no lo trataron bien y no lo ayudaron a recuperarse de su lesión en la rodilla.

"No fue determinante, pero sí que fue un momento en el que no me sentí cómodo por cómo me llegaron a tratar médicamente. Lo tengo que decir, aunque me sabe mal, pero fue culpa de ellos. Hubo una mala inyección que me pusieron en la rodilla y supongo que se infectó por ese producto", destacó.

El español se atemorizó al ver su rodilla inflamada e infectada, por lo tanto, decidió regresar a España para recibir una mejor atención médica y dejar México.

La razón por la que Víctor Vázquez dejó Cruz Azul. Jam Media.

"A mí nunca se me había inflamado la rodilla. Nos asustamos mucho porque era mi rodilla operada. Entonces decidí hablar con el doctor y el presidente, para que me dejaran volver a Barcelona para que el doctor Cugat interviniera. Y bueno, sí que ese episodio ayudó a tomar la decisión de dejar México", señaló.

Cabe destacar que Vázquez fue jugador del conjunto cementero entre los años 2016-2017. Más tarde, pasó por Toronto de la MLS. En los últimos años estuvo en las filas del Al-Arabi, del Umm-Salal.

