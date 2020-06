Los clubes de la Liga MX perderán 12% de ingresos por la falta de venta de cerveza

Algunos equipos de la Liga MX tendrán que ver cómo hacer para amortiguar la falta de ingresos por venta de cerveza y de boletos en los estadios para el Apertura 2020, lo que podría significar la pérdida de hasta un 12% en sus presupuestos.

Así lo comentó Jorge Badillo Nieto,consultor en mercadotecnia y comunicación estratégica deportiva, en una platica con ESPN, en donde aseguró que “no hay un número fijo de cada club y el cálculo es diferente en cada caso, por la capacidad de estadios y los promedios de asistencia varían”.

Esto fue lo que expresó: “La falta de venta de estos (boletos, alimentos y bebida) será una afectación, pues es un ingreso que no se recibirá y algunos lo manejan como pérdida. Si pudiéramos dar un porcentaje a nivel general por club podrían ser del 5 al 12 por ciento dependiendo de cada equipo”.

Además, señaló que los equipos que más ingresos perderán serán los que no hayan aprendido de la experiencia del 2009, cuando la influenza H1N1 se instaló en el país Azteca.

"Es un cambio a nivel mundial. Es una segunda llamada de atención, porque a finales de febrero e inicios de marzo parecía que la industria deportiva no había aprendido la lección de 2009 con la influenza. Si bien no fue tan agresivo, el tiempo que tuvimos que guardar de cuarentena no fue como ahora y fue un contexto diferente a lo que son las consecuencias, pero ya había sido llamado de atención y clubes y organismos ya debían haber tomado nota", confesó.

Lee También