Los dos elementos de Tigres que mirarán el partido vs. Pachuca en la tribuna

Finalmente, luego de mucha espera entablada en torno al regreso oficial del futbol en México, el Torneo Guard1anes 2020 tuvo su correspondiente debut el pasado viernes con lo que fue la gran victoria de Tigres por 3 a 0 ante Necaxa. El equipo de Ricardo Ferretti, mostrándose contundente en el ataque y sólido en la defensa, superó sin muchos problemas a Los Rayos y sumó sus primeras unidades en el certamen local.

Los Felinos, habiendo comenzado con el pie derecho y con ansias de seguir por la senda de la victoria, ya calientan motores de cara a lo que será el cruce ante Pachuca del próximo sábado. Los comandados técnicamente por el Tucas recibirán en su casa a su rival de turno a partir de las 19 horas.

Algo de físico antes de agarrar ⚽️.#EstoEsTigres �� pic.twitter.com/GcGUKQfpmh — Club Tigres Oficial (en Casa ����) (@TigresOficial) July 30, 2020

En pos de mantener lo máximo posible la estructura de convocados presentada ante Necaxa, Ferretti no realizaría variantes en la lista en cuestión para chocar ante Los Tuzos y dejaría fuera de los nominados a varios elementos por distintos motivos.

Según adelantó Telediario, Ricardo, una vez más, prescindirá de los servicios de Nicolás López. Teniendo en cuenta que El Diente finalmente no fue de la partida y no viajó junto a sus compañeros para enfrentar a Necaxa (había sido convocado por parte del Tuca, pero a poco del partido el DT decidió que no viaje), el jugador en cuestión tampoco verá acción por la segunda jornada del Guard1anes.

La otra baja, confirmada desde hace tiempo, es la de Julián Quiñones. El futbolista aún adeuda una fecha de suspensión y tampoco podrá estar a disposición del director técnico para el cotejo pautado ante Pachuca del próximo sábado.

