¿Los equipos mexicanos deberán recurrir a sus fuerzas básicas tras la crisis del Coronavirus?

La pandemia del Coronavirus provocó un cimbronazo en muchas industrias y el futbol no estuvo exento. Mientras las ligas aún se debaten cómo volver a competir después de meses paradas, avizoran un futuro económico distinto con menos fichajes grandes y salarios más bajos. En Fox Sports Radio debatieron si esta nueva realidad hará que los clubes mexicanos deban recurrir a sus fuerzas básicas.

"Estoy seguro y convencido que los dueños y los directivos le van a decir a los técnicos de primera división no tenemos dinero para contratar, nos alcanzó para hacer dos intercambios, entonces nutrete de las fuerzas básicas y es urgente que los pongas a jugar", comenzó el periodista André Marín sobre el escenario futuro en la Liga MX.

En tanto, Marion Reimers coincidió con su compañero e imaginó qué pasará con los equipos cuando deban poner jóvenes en la cancha: "Van a quedar expuestos los equipos que no trabajan con los jóvenes, que dicen hacerlo, pero que en realidad no tienen con qué y eso va a ser un análisis muy interesante".

Fabian Estay se mostró conforme con los cambios que se avecinan porque consideró que "está sobrevalorado el futbol mexicano". "Eso es lo que esperamos todos, pero no por esta situación de una pandemia. Igual quitaron la regla 20/11, no tendrían que haberla quitado, tendrían que haberla bajado a 18/11. Hacen una liga de desarrollo sub-23 que van a competir con la misma edad, no va a tener la experiencia de jugar con un jugador de 28 años hasta que llegue a primera división", agregó.

Por último, Marín fue pesimista con el porvenir, aunque resaltó que los canteranos tendrán más oportunidades. "Pienso que vendrán años muy complicados para el futbol mexicano, que dejaremos de ver fichajes bomba probablemente. Estoy convencido que será un momento para que veamos caras nuevas de jóvenes en el futbol de primera división", concluyó.

