Lucas Lobos no olvida: "Tengo un recuerdo hermoso de Tigres"

Luego de un breve paso por el futbol de la Liga Española, Lucas Lobos, a principios del 2008, decidió retornar a su continente de origen para continuar ejerciendo su profesión allí. Dejando de lado un posible regreso a Gimnasia de La Plata, el mediapunta eligió a Tigres para ser su nuevo hogar de cara al futuro.

SIn saberlo en aquel entonces, el jugador argentino y el club de México, por cuestiones del destino, comenzaron una historia de amor y cariño que al día de la fecha se mantiene latente en el recuerdo de la institucón y el ex futbolista.

Én diálogo con FOX, Lobos, hace un tiempo, rememoró su abrupta partida del elenco felino y manifestó que, pese al dolor que le generó separarse de la institución en la que fue feliz durante mmuchos años, su salida fue lo mejor para él y Tigres pese a que su deseo era continuar allí.

En esta oportunidad, Lobos, en diálogo con Radio La Cielo, afirmó que, pese a que salió de Tigres a mediados del 2014, él sigue guardando un gran recuerdo y cariño por el club de la Liga MX. "Tengo un recuerdo hermoso de Tigres. Para mi carrera fue algo muy lindo y le estoy muy agradecido al club y al cariño de la gente", indicó

El emblema del Lobo de La Plata, además, se tomó unos instantes para hacer referencia a la importancia y orgullo que le genera que una leyenda como Diego Maradona actualmente esté al mando técnico de Gimnasia. "Te deja sin palabras. Cuando lo veo me genera algo muy grande, me paraliza y me pone feliz que esté en Gimnasia".

