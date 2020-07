Luis Hernández fue confirmado como refuerzo de FC Juárez

Desde que Sinha llegó a Toluca como director deportivo tuvo una idea en mente: lograr una reestructuración para volver a poner en el equipo en un plano principal de la Liga MX. De hecho, teniendo en cuenta el mercado de pases de verano que realizó, quedó comprobado que se hizo un buen trabajo al respecto. Ahora será José Manuel de la Torre quien deberá resolver con el plantel que le concedieron.

El histórico exfutbolista de los Diablos Rojos no tomó decisiones fáciles. Además de resolver ciertas contrataciones, también debió escoger la continuidad o no de ciertos jugadores. Fue en ese entonces cuando optó por no contar con los servicios de Luis Hernández para el Apertura 2020.

Wicho con la playera de Toluca (Getty Images)

El Wicho ya no formó parte de la pretemporada que llevó a cabo el cuadro mexiquense bajo las órdenes del Chepo en Metepec pero todavía, a falta de tan solo dos semanas para el inicio de la temporada, no había conseguido un nuevo destino para continuar con su carrera profesional. Hasta hoy:

Para reforzar el medio campo, le damos la bienvenida a Luis Donaldo Hernández @wuicho331h



���� ¡Bienvenido a Ciudad Juárez!#JuárezEsElNumberOne pic.twitter.com/fUy754xNuC — FC Juárez (@fcjuarezoficial) July 9, 2020

"Para reforzar el mediocampo, le damos la bienvenida a Luis Donaldo Hernández. ¡Bienvenido a Ciudad Juárez!", escribió la cuenta oficial de Los Bravos, confirmando que le darán una nueva posibilidad en el futbol mexicano para sumar los minutos que no tuvo durante su estadía con los Choriceros.

Cabe mencionar que, además de haber vestido la playera de Toluca, el volante de 22 años se desempeñó en otras instituciones como la de Chiapas FC, Cafetaleros y Necaxa.

Lee También