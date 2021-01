Inter Miami abrirá su estadio para que aficionados se vacunen contra el Coronavirus

Contra el tiempo está siendo la tarea por distribuir la vacuna contra el Coronavirus a las personas que más lo necesitan, como son los adultos mayores y el personal especializado, y el deporte quiere dar una mano para apoyar y hacer más rápido el proceso, es lo que ocurrirá con Inter Miami, equipo de la Major League Soccer (MLS).

Gracias a un acuerdo con la empresa médica Broward Health, a partir del martes 12 de enero, se habilitarán las instalaciones del equipo, en la localidad de Fort Lauderdale, Florida, para que un grupo cercano a las 500 personas por día puedan inocularse, previa inscripción a través de Internet.

"La demanda de la vacuna ha sido grande, y nos complace asociarnos con la ciudad de Fort Lauderdale e Inter Miami CF para ampliar nuestra capacidad", señaló el Dr. Aldo Calvo, director de servicios ambulatorios de Broward Health.

Inter Miami será centro de vacunación contra el Coronavirus



La información surge en momentos en que la cantidad de contagiados por COVID-19 en el Estado de Florida superó el millón y medio de personas, algo que preocupa al Gobernador Ron DeSantis, que fue enfático en señalar quiénes son las personas que tendrán acceso a las vacunas, y que las mismas no estarán abiertas para los turistas.

"Tenemos gente en todo el país, porque damos prioridad a las personas mayores y porque la gente realmente ve disparos en brazos, literalmente hay gente de todo el mundo y de todo el país llamando aquí para venir y no estamos haciendo eso, no lo hacemos por turistas, no lo hacemos por intrusos", indicó la autoridad de Florida.

Cabe señalar que las personas que tienen acceso a las vacunas contra el Coronavirus, Pfizer-BioNTech y Moderna-NIH, son prioritariamente personas mayores de 65 años, personal médico acreditado y otros proveedores de atención médica.

