El favorito para ganar la MLS 2020 según las casas de apuestas

Este sábado 12 de diciembre, en el Mapfre Stadium del Estado de Ohio, Columbus Crew y Seattle Sounders jugarán la definición de la MLS Cup, para coronar al campeón de la temporada 2020 en la Major League Soccer (MLS).

Ambos equipos llegan muy equiparados a la definición de la liga estadounidense, donde tras buenas campañas en temporada regular, aprovecharon sus localías para hacerse fuerte y ganar sus respectivas conferencias.

Mientras The Crew es, entre los finalistas, el equipo que más puntos sacó con 41, dejando en el camino a New York Red Bulls, Nashville SC y New England Revolution; el Sounders es el actual campeón defensor de la MLS, sacó 39 unidades y en playoffs superó a Los Angeles FC, FC Dallas y Minnesota United.

El favorito para ganar MLS 2020 en casas de apuestas



Al ser fuerzas muy parejas, el sitio especializado en proyecciones FiveThirtyEight no quiso jugarse su opción por el ganador y determinó que ambos cuadros tienen un 50 por ciento de probabilidades de ganar la competición.

Pero las casas de apuestas tienen una tendencia concluyente respecto al ganador de la MLS Cup: será Columbus Crew. Es el caso de Caesars Sportbook, quien pagará +160 por el cuadro de Ohio contra +180 de Seattle, mientras que un empate en los 90 minutos podría darle +225.

Por su parte, FanDuel va por un camino similar: +150 por Columbus, +165 por Sounders y +210 el empate en tiempo regular; finalmente Caliente Sports pagará +162 a quien apueste por Crew, +175 por Seattle y +220 la paridad.

¿Quién ganará la MLS 2020?



Casa de Apuestas Columbus Crew Seattle Sounders Empate Caesar's Sportbook +160 +180 +225 FanDuel +150 +165 +210 Caliente Sports +162 +175 +220

