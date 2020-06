Marco Fabián aseguró que las rotaciones de Osorio no eran una molestia para el grupo

Marco Fabián, exjugador de Chivas y actual futbolista de Al-Sadd Sports, dialogó en una entrevista con TUDN y defendió al exentrenador de la Selección México: Juan Carlos Osorio, quien estuvo al mando del Tri entre los años 2015 y 2018, llevando a la Selección Azteca al Mundial de Rusia.

En alguna ocasión, el director técnico había declarado que el equipo no estaba preparado para enfrentarse a Brasil, y Marco coincidió: "Cada quien es libre de opinar lo que sea y a Osorio lo respeto muchísimo por todo lo que le aprendí, por todo lo que nos ayudó. Es un gran entrenador, es muy sabio. Todo depende de la recepción que tengan sus palabras; hay muchas cosas en las que tiene razón", señaló.

Osorio ha sido muy criticado por las constantes rotaciones que realizaba en el equipo. Sin embargo, Fabián señaló que ésto no era una molestia para el equipo, que se encontraba totalmente unido.

"No causó nada dentro de los que estábamos dentro del plantel, porque al final de cuentas, el técnico es quien decide y sabe porqué lo hace. Si en ese momento tomó una decisión, teníamos que respetar. No es como que te bajoneé ni mucho menos, porque todos queríamos jugar, pero al final somos un equipo y estábamos de acuerdo en que no todos podíamos jugar y teníamos que apoyar lo más que se pudiera", aseguró.

Y agregó: "Siempre que se pierde el más criticado y la primera persona es el técnico, pero todos vamos en el mismo barco y sin duda hay que apoyar. Si fue una buena o mala decisión, la tomó él y había que apoyarlo y respetarlo. Su puesto es uno muy difícil, a pesar que no he sido técnico, simplemente, del saber que tengas que tomar decisiones como esas, creo que es algo muy difícil".

