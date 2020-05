Marco Fabián confesó el motivo por el que rechazó al América

Marco Fabián es uno de los jugadores mexicanos, que no solo triunfó en la Liga MX, sino también pudo emigrar en busca de nuevos horizontes. En México, está muy asociado con Chivas, club que le dio la oportunidad de debutar oficialmente en Primera.

El mediocampista ofensivo, que dejó el Rebaño Sagrado en 2013 para jugar en Cruz Azul, reveló que tuvo la oportunidad de pasar al América, eterno rival del club de Guadalajara, en uno de los último mercado de pases. ¿Por qué no terminó aceptando?

Marco Fabián festeja su anotación con Chivas en 2015.

"Es verdad que hubo un acercamiento por parte del América, también charlas. Pero bueno, yo la verdad es que no quise porque me siento muy identificado con Chivas. No le cierro la puerta a ningún otro equipo de México, pero en el futbol hay ciertas cosas que no se pueden explicar", comentó el ex selección mexicana, en diálogo con Fox Sports.

— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 11, 2020

Después de su última etapa como jugador del Rojiblanco en 2015, el volante emigró al futbol europeo para jugar en Eintracht Frankfurt de Alemania. En 2019, regresó al continente para jugar en Philadelphia Union de la MLS. Su actualidad está en Al-Saad de Qatar, equipo dirigido por Xavi Hernández.

En su lomo, registra un total de ocho títulos ganados: uno con Cruz Azul, uno de Eintracht Frankfurt, dos con Chivas y cuatro trofeos con la Selección de México Sub-23.

