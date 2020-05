Chiquimarco: "En Monterrey me amenazaron de muerte"

En el futbol mexicano se han dado partidos escandaloso que, sin dudas, han provocado la furia de miles de fanáticos. Algunos lo han sufrido más y otros menos. Al fin y al cabo, a todos los clubes les ha pasado algo sospechoso o se ha sentido perjudicado ante un fallo arbitral...

En las últimas horas, un testimonio de un árbitro reconocido en la Liga MX generó revuelo en todo México: Marco Antonio Rodríguez, más conocido como 'Chiquimarco', confesó que recibió amenazas luego de la final entre Rayados y Toluca que tuvo lugar en 2005, por el Torneo Apertura.

En aquel encuentro, el entonces árbitro expulsó a tres futbolistas de Monterrey, que finalmente terminó perdiendo la final por 6-3 en el resultado global. ¿Qué dijo al respecto? En una entrevista que le concedió a Multimedios Deportes, comentó: “La Comisión del Arbitraje no me suspendió, pero estuve aparentemente vetado por el fútbol de Monterrey. Como un año no salí a Monterrey, en esa Final me amenazaron de muerte".

"En esa Final me insultaron, igual con una de Tigres también me amenazaron, pero entiendes que así es el fútbol. Sí estuve suspendido como un año, año y medio", agregó Chiquimarco, quien se mostró muy resentido por aquella situación que le tocó vivir.

Asimismo, Rodríguez le envió un dardo a Rayados y a los jugadores de aquel encuentro: "Cuando un equipo tiene ‘triunfalitis’ o se pintan el cabello antes de ser campeón o se distraen, tú los viste con el Toros Neza que se ponían máscaras... y antes de jugar una Final no ganas. Los que se pintan el cabello de rubio para aparentar otras cosas... hay muchos distractores alrededor de una Final".

"Para ganar una Final hay que estar metido al 100 por ciento, por eso digo yo que le faltó a ese gran equipo, en ese momento, les faltó la madurez para poder solventar una responsabilidad de tal magnitud”, agregó, con bronca.



