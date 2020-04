Christian Martinoli escogió a su Top 3 de futbolistas mexicanos y entre los elegidos estuvo un americanista

El periodsita Christian Martinoli, uno de los narradores mexicanos más queridos de la actualidad pero en ciertas ocasiones también uno de los más criticados, tuvo que elegir a sus 3 jugadores mexicanos favoritos en la actualidad y aunque luchó y la pensó para hacer dicha elección, reveló quiénes eran. Pero entre los seleccionados, estuvo un canterano de las Águilas del América.

Durante una entrevista vía online para el canal de Zabalive, un famoso youtuber español, y seguidor de Rayados, fue cuestionado por sus 3 mexicanos favoritos y para tratar de evitar que se decantara por sus amigos Luis García, Zague y Campos, tuvo que elegir jugadores de la actualidad, que estuvieran pasando por su mejor momento con sus equipos respectivamente.

"No es que México tenga un ramillete de jugadores extraordinarios pero evidentemente me gusta Hirving Lozano, no le está yendo bien en el Napoli pero es un jugador con velocidad, con gol, desequilibrante". Fue la primera elección para Martinoli

"Me gusta Héctor Herrera, que no juega mucho en el Atlético de Madrid porque no tiene el sacrificio que le gusta al Cholo pero tiene condiciones técnicas, visión, traslado y le gusta llegar al área y como tercer jugador me quedó con el americanista Raúl Jiménez". sentenció Martinoli.

Con estas tres elecciones Hirving Lozano tiene una gran futuro en el futbol del viejo continente, sin embargo actualmente en el Napoli no está viendo minutos y necesitará un cambio de planes. Lo mismo está ocurriendo con Héctor Herrera, que con toda su experiencia fue tomado en cuenta por Simeone en el Atlético, sin embargo no es un titular indiscutido. El que más tiene peso en esta elección, es Raúl Jiménez, quien es goleador y figura en su equipo de los Wolves en la Premier League y antes de la suspensión de las ligas por el Coronavirus, era un indiscutido sobre la cancha.

