Matías Catalán elogia las cualidades de Luis Rodríguez

Si bien en el futbol no todo es velocidad, es importante que los jugadores sepan agregarle al juego ese componente para darle mayor agilidad a la recorrida del balón.

Matías Catalán, defensor de Atlético San Luis, es el cuarto jugador más veloz del Clausura 2020, con un registro de 36 kilómetros por hora.

"Este deporte no se basa mucho en la velocidad, pero sí me ha ayudado mucho en el juego, es algo que tengo y debo aprovechar", soltó el ex San Lorenzo, en diálogo con ESPN.

En la misma sintonía, el lateral reveló su admiración por otro colega en su puesto que se desempeña en la Liga MX, más precisamente en Tigres, como es Luis Rodríguez.

"Me gusta la tranquilidad de Chaka, lo he visto y es parecido a como juego yo. Además es rápido, se suma bien al ataque, defiende bien, es uno de los laterales que más he seguido desde que llegué a México", cerró.

